moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

筆克遠東全年純利升19% 每股派中期息6仙

主要從事展覽及項目市場推廣服務的筆克遠東（0752）公布截至去年10月底全年業績，純利按年增18.8%至1.63億元；收入按年增12.1%至45.4億元。每股盈利13.13仙，集團派每股中期息6仙，按年增20%。

業務分部表現方面，展覽、項目及品牌激活分部收益36.9億元，按年增加18.4%；視覺品牌激活分部收益3.64億元，按年減少10%；博物館及主題娛樂分部收益3.95億元，按年減少19.7%；而會議策劃激活收益9272萬元，按年大增逾1.4倍。

集團指，過去一年中國「動態清零」方針導致國內大量展覽及項目延期，但東南亞及美國等市場已逐漸復常，有助集團彌補疲弱市場（尤其是中國）的部分負面影響。

筆克遠東（0752）今早收報1.46元，升1.39%。

其他報道

滬深三大指數半日高開後升幅收窄 滬指升0.72%

華懋集團再收購倫敦商廈 3.5億鎊買One New Street Square

港元拆息全線向下 一個月HIBOR連跌6日

HK Express再取消多班由2月17日至3月2日往來日本的航班

君實生物新冠口服藥獲國家藥監局附條件批准上市

百度擬推出類似ChatGPT的AI聊天機械人 股價曾升逾半成

五礦資源：秘魯銅礦Las Bambas或2月起暫停生產

滬深三大指數大幅高開 人行淨投放990億人幣

恒指低開109點 科技股受壓 汽車股逆市漲

中國核武研究機構避開25年禁令 成功採購美國晶片

洪灝：預計恒指未來12個月可重上3萬點　

港股ADR跌84點 A股復市 春節期間餐飲、旅遊影業等消費火爆 留意相關股份

馬雲據報在港與正大集團資深董事長謝國民會面