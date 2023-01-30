主要從事展覽及項目市場推廣服務的筆克遠東（0752）公布截至去年10月底全年業績，純利按年增18.8%至1.63億元；收入按年增12.1%至45.4億元。每股盈利13.13仙，集團派每股中期息6仙，按年增20%。
業務分部表現方面，展覽、項目及品牌激活分部收益36.9億元，按年增加18.4%；視覺品牌激活分部收益3.64億元，按年減少10%；博物館及主題娛樂分部收益3.95億元，按年減少19.7%；而會議策劃激活收益9272萬元，按年大增逾1.4倍。
集團指，過去一年中國「動態清零」方針導致國內大量展覽及項目延期，但東南亞及美國等市場已逐漸復常，有助集團彌補疲弱市場（尤其是中國）的部分負面影響。
筆克遠東（0752）今早收報1.46元，升1.39%。
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