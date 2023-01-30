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呷哺呷哺今年進軍台灣、馬來西亞

據內媒報道，火鍋餐飲股呷哺呷哺（0520）指，今年將在中國台灣、馬來西亞開設首間餐廳。

此前，呷哺呷哺公布，在國際市場方面，呷哺呷哺旗下的湊湊火鍋率先在去年1月進軍新加坡，目前已開設3家餐廳。在1月25日，呷哺呷哺海外第一店落戶新加坡，今年內計劃新增六家門店並將海外觸角延伸至馬來西亞。

呷哺呷哺又指，全國各地多店春節齊迎客流高峰，呷哺呷哺品牌今年春節總體營收較去年同期增長126%。從各地方數據看，天津、黑龍江等北方城市客流和營業額按年增長2倍以上，北京及河北等主力北方城市營業額仍保持1.5倍穩定增長。

呷哺呷哺又指，在東擴南進的大戰略下，浙江、湖北、湖南等南部城市在客流和營業額上也大幅攀升，按年年增長近3倍。截至1月24日，已有30家呷哺呷哺新店陸續亮相。

 

呷哺呷哺今日早市隨市跌5.92%，暫報8.1元，成交額1.23億元。

 

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