外賣平台戶戶送（Deliveroo）今天指出，不少香港企業於去年12月初便陸續舉辦節日慶祝活動，令戶戶送企業版的餐飲訂單有所增長，12月單月份的消費額與2022年的每月平均消費額相比高出近60%，按年更上升一倍。
據了解，在戶戶送企業版中，大部分企業客戶為員工人數少於100名的中小型企業，約佔整體的80%。戶戶送亦表示，在2022年，專業服務（professional services）業的客戶如金融服務公司、律師事務所及顧問公司等，為員工訂購的外送訂單最多。
此外，戶戶送於上月的電子禮品卡銷售額按年上升3倍，金額從100元到500元不等。平台表示，儘管企業開始逐步取消遙距工作安排，企業仍為員工提供膳食相關的福利，並認為膳食福利是吸納新員工及維持員工士氣的最佳方法。
戶戶送香港區總經理許志賢表示，不少企業在後疫情時代，採用更具成本效益的方式，以美食福利獎勵員工；戶戶送正積極尋找新方法，協助本港企業以靈活和創新的方法提高員工士氣及投入度。他又指出，各界的員工正在期待新春慶祝活動，戶戶送希望能協助更多企業，為員工提供具吸引力的膳食福利獎勵，以慰勞他們在過去一年的辛勤工作。
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