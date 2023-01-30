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恒指瀉619點 恒科指插近半成 騰訊跌穿400元大關 煤氣逆市揚3%

港股兔年上周開門紅，今日三大指數大幅回吐。恒指收市跌619點或2.73%，報22069點，大市成交金額2032億元，較上日增加108.99%；國指跌277點或3.57%，報7496點。恒生科技指數收報4580點，跌4.84%。

煤氣（0003）升3.2%，收報8.07元，是升幅最大的藍籌；碧桂園（2007）表現弱勢，跌8.33%，收報2.97元，是表現最差的藍籌。

科技股表現疲軟，阿里巴巴（9988）跌7.08%，收報109元；騰訊（0700）跌6.7%，收報387.2元，跌穿400元大關；美團（3690）跌0.8%，收報173.5元；小米（1810）跌5.65%，收報12.7元。

其他科技股方面，京東（9618）跌5.57%，收報237.4元；網易（9999）跌2.76%，收報140.7元；嗶哩嗶哩（9626）收報199.8元，跌8.52%。

消息指香港未來幾日或免核酸通關，香港本地股向上。港鐵（0066）升1.9%，收報42.9元；長和（0001）收報50.9元，升1.8%；長實集團（1113）收報50.65元，升0.6%；新地（0016）升1.32%，收報114.8元。

不過，部分消費股已消化通關利好消息，今日隨市回落。周生生（0116）收報12.06元，跌4.89%；周大福（1929）收報17.04元，跌3.18%；六福集團（0590）收報26.6元，跌7.32%。

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