獲阿里健康（0241）投資的內地健康管理及健康解決方案提供商德生堂遞交上市申請，據德生堂的初步招股文件顯示，公司2020年度及2021年度分別虧損784.4萬元及4113.9萬元，截至2021年9月底虧損為4086.1萬元及截至2022年9月底則轉賺77.2萬元。
集團解釋指，2020年度、2021年度及截至2021年9月底的虧損主要由於贖回負債利息開支及以股份為基礎的付款所致。
德生堂2020年度、2021年度、截至2021年9月底及截至2022年9月底的營收分別為17.54億元、20.14億元、14.67億元及17.08億元﹔在2020年度、2021年度及截至2022年9月底的毛利率分別為36.2%、34.5%及35%。
公司業務為全渠道藥品零售，包括線下零售、O2O零售、B2C零售，按截至2022年9月底的全渠道藥品零售營收16.65億元計，三渠道包括線下零售、O2O零售、B2C零售分別佔全渠道藥品零售營收的75.9%或12.64億元、9%或1.5億元、15.03%或2.5億元，三渠道的營收在截至2022年9月底分別錄按年增長16%、115.3%及跌8.9%。
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