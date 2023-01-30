Deel介紹指，Deel HR是一個人力資源資訊系統（Human Resources Information System），將免費提供予少於200名員工的企業，為這些企業節省大約2萬美元費用。US Payroll則是Deel首個內部支薪系統，讓企業以一個平台便能處理全球團隊的薪資流程。至於Deel Engage就是Deel HR的一組人力資源相關插件，讓全球遙距團隊建立更強大的企業文化、增強團隊協作、管理放假請求、一對一會面、人才推薦等。

Deel現擁有超過15,000名客戶，包括Nike、Shopify和 Klarna。平台自2022年5月在香港推出以來，獲得了不少企業的採用，當中包括：保泰人壽保險有限公司（Bowtie Life Insurance)、Coherent、Floship 以及人瑞人才。

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