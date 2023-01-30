外匯基金去年錄2024億元投資虧損，金管局總裁余偉文指去年市場環境不尋常，股票、債券和非美匯兌估值50年來首次一同錄得虧損。不過今年初風險因素緩和，余偉文指1月份各項資產均錄正回報，副總裁李達志則指1月環球市場氣氛改善，初步計算或錄以百億計的投資收益。
余偉文指，當局已採取防禦性措施，如縮短所持的債券年期，以減少債價波動的影響，有助將外匯基金去年只錄負4.4%回報率，少於市場混合資產基金的負16%至18%。
對於外匯基金投資是否已過最差時間，余偉文表示期望今年市况會較容易，雖然不明朗因素較去年少但仍然存在，例如美國通脹與央行目標仍有距離，市場是否已準備央行加息或保持高息的時間長於預期，外圍經濟在加息後下滑則是新的不明朗因素，需要繼續觀察。
金管局等監管機構，被申請破產保護的虛擬資產交易所FTX列在債權人名單，余偉文回應，當局沒有直接投資在虛擬資產，而他們的外部投資經理或私募基金，他們有投資彈性，小部分投資於虛擬資產或相關公司。他引述FTX律師的聲明指，該名單相當廣泛，不少機構沒有債權和投資關係。
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