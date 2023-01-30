小米（1810）創辦人雷軍通過內部信件宣布，小米開年第一件大事為設立兩個關鍵委員會，經營管理委員會和人力資源委員會。對於此次組織變革，雷軍稱，其為「公司治理史上影響深遠的變革」。
雷軍在信中表示，今年內小米將不斷構建強化體系能力，為未來5至10年的長期發展打下堅實基礎，並為未來2至3年的新一輪爆發做好充分的準備。設立兩個委員會，推動集團治理專業化，
其中，集團經營管理委員會（簡稱：經管會），由業務相關的集團高管、各個事業部負責人及營銷體系戰區負責人組成，統籌管理業務戰略、規劃、預算、執行及日常業務管理等。目前成員一共12位，包括雷軍、盧偉冰、手機部總裁曾學忠、大家電部總裁張峰、生態鏈部總經理陳波、互聯網部總經理馬驥、新業務部總裁朱丹、中國區總裁王曉雁、國際部副總裁向征、國際部副總裁謝子陽、財務總監林世偉、參謀長潘九堂等。雷軍將出任集團經營管理委員會主任，盧偉冰任副主任，潘九堂擔任秘書長，孫謙和馮宏華擔任副秘書長。
至於人力資源委員會統籌管理人力資源戰略、制定重大人力資源政策、審批重大組織結構調整及高級幹部任免。由雷軍和盧偉冰、總幹部部長劉德、總辦主任劉偉、總幹部部副部長金玲、人力資源部總經理王棟、中國區政委朱磊等7人組成。
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