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小股東聯盟質疑TVB內地「埋堆堆」運作

電視廣播（0511）（TVB）的股東再出來發炮，一名為「大台小股東大聯盟」發公開信，並有多名代表今午與媒體會面。代表高瀚表示，若然TVB未能夠於2月3日或之前給予滿意答覆，他們或進一步聯繫其他股東，進一步採取行動，甚至尋求凑夠足夠票數，召開股東特別大會。現時聯盟內有10多名小股東，持股不足5%，個別是2元多購入股份，亦有些入貨價超過30元。

出席昨日的記者會除了高瀚，在現場另有盧俊傑，另一代表童煒晉，曾經在TVB進行回購時，以傳奇影業代表出現，並在中途提出部份要約，嘗試力阻回購方案。今次聯盟主要對TVB在內地的「埋堆推」的運作，感到疑慮，並認為在披露上並不透明。他們了解到，「埋堆推」會員數目以數百萬計，每名會員收費亦以百元人民幣計，卻未有顯示TVB如何取得收益。代表盧俊傑更認為，若收益不菲，理應可以幫助到TVB不用虧損這麼多。

高瀚又指，在1月中旬TVB的公告，顯示TVB從華人文化方面額外取得翡翠東方額外21%投票權，他們正關注，「埋堆堆」的運作中的收益未能夠清楚反映，是否與此前這個股權結構安排有關，並令到TVB未能夠取得部份應享的收益，卻需要持續提供節目播放。另因為廣電局向來對外地播放內容管制甚嚴，他亦關注到，TVB以這種模式經營「埋堆堆」，會否有捲入違規違法之嫌。他期望公司方面能夠澄清。

在會上三人表示，已同時去信港交所、證監會及通信局投訴，已收到回覆收到有關函件。對於聯盟的種種講法，TVB進一步回覆指，在公司的年報已有披露資料。