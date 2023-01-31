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【久利生專欄】鷹人鷹鷹不是鷹 美股着力也難升？

大年初五財經新聞，港股兔年首個交易日紅盤高開，收市升逾500點，見十個月高位。業績拖累美股科技企業，資金流入新興市場，港股多隻大型科技股造好，推高大市。

臨過年前已繼續提醒過網友，市場氣氛似有好轉，之前略略提過「非美元」資產要如何position才好，正值分水嶺時刻，怕資金要重新流入新興市場。

恒指一舉突破22222.22點個人心理關口，騰訊歷史性重上400蚊關，當然十月尾已經率先講到，並且寫明「九窮十絕十一翻身」，當時說十二月望順利過渡。

升市已成往事，希望對大家有參考價值之餘，更要一起積極部署今年！暫時想到的是，東升西降，美股上半年未必是最佳投資標的。

之前曾有意見認為，科企大規模裁員是美股首個入市訊號，筆者對此說並不完全反對，畢竟對企業打逆境波有幫助，但又少不免感覺有點以偏概全。

整個科技行業由2008年起，都靠QE低息熱錢建立起來，但借錢緊要還，它們正為此付出高昂代價，中間被人忽略的事實是，廉價資金促成了許多由高估值M&A driven帶動的增長，以及所需要的增聘人手計劃。

此刻大型科技公司裁員，還因它們趁疫情「帶旺」了新經濟加速發展，瘋狂招聘之後易放難撤，又不巧碰上收水縮表加息，導致越來越多科企都正在加快腳步退場。

擔心經濟放緩以至衰退，你看Alphabet、亞馬遜和微軟等都是最近帶頭裁員的科技巨頭，之前增加了數以萬計員工，直到最近才開始要回吐，部分更是來自頗具投資故事的「未來部門」。

二千年頭（本世紀初！）筆者在加拿大讀書，當年不時到實體連鎖書店Barnes & Noble打書釘，其多年後幾乎被迫上絕路，但據稱原來已悄然搬進了兩個前亞馬遜門店，而且經營狀況良好，甚至正在尋找其他前亞馬遜地點，舊新交替。

可以預期，2023年美科企將出現一浪合作（併）潮。一些曾幾何時頗為矚目的中小型momentum stocks，股價已跌足九成。部分原因是新經概念走入舊體制，最初是發展平台經濟，為加快操作自動化、業務垂直化，借平錢買入像樓房、汽車等資產「坐盤自營」，結果計劃趕不上變化，要慘淡收場。

當然賣產裁員所慳回的成本，最好是可以化做實際資本操作（股份回購）以支持股價，而非另有盤算。事關在加息周期下，企業借貸成本持續上升已是事實，減人頭數以外，另一啟示是此前公布或傳出過的大deal，又是否繼續有效？

而「有趣」的是，科網行業最近的裁員讓現今年輕人大開眼界。但對於經歷過2000年互聯網泡沫破滅的員工來說，結局已寫在牆上，並不叫人意外。很多獨角獸CEO卻不願面對現實，承認超低息環境都會有結束的一天。

可以說，高利率幾乎對所有人都會帶來痛苦，矽谷可能比華爾街更加難受。除非聯儲局扭轉緊縮政策，否則市場只會見到更多裁員決定和投資項目取消。但可惜目前這個可能性似乎不大。

「美聯儲通訊社」Nick Timiraos此前再度放風，稱聯儲局正準備再度放緩加息，2月會後聲明會探討相關內容。而兩個重要問題是，加息的影響要多久顯現？通脹會減緩多少？「鷹人鷹鷹不是鷹」，亦即經濟衰退及就業惡化未算是最迫切？

美股以外，踏入兔年，港股近月來無往而不利，恒指特別是科指首階段反彈似已完成，會否「獲利回兔」？接下來進入關鍵時刻，A股政策紅利料幾繼續全面打開，至少監管在兩會前都不會突變。「公道啲講句，無論如何，大家在新一年都要豐衣足食」。

久利生