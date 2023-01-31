恒指今早高開120點，走勢反覆向下，最多跌過290點，半日收跌280點或1.27%，報21789點，大市成交金額877億元；國指跌94點或1.27%，報7401點。恒生科技指數收報4507點，跌1.59%。
ATMX普遍向下，阿里巴巴（9988）跌2.29%，收報106.5元；騰訊（0700）跌2.79%，收報376.4元；美團（3690）跌0.98%，收報171.8元；小米（1810）升1.26%，收報12.86元。
其餘科技股方面，京東（9618）跌2.86%，收報230.6元；網易（9999）跌1%，收報139.3元；嗶哩嗶哩（9626）收報193.6元，跌3.1%。
有本地傳媒報道，里巴巴聯合創始人馬雲在香港與正大集團資深董事長、泰國億萬富豪謝國民及行政總裁謝鎔仁會晤。正大企業國際（3839）升107.52%，收報2.76元。
春節樓市未見熾熱，內房股與物管股齊跌。潤地（1109）跌3.31%，收報38元；碧桂園（2007）跌1.68%，收報2.92元；中海外（0688）跌2.51%，收報21.35元。物管股方面，雅生活服務（3319）收報9.74元，跌2.99%；保利物業（6049）收報54.65元，跌3.95%；世茂服務（0873）收報2.86元，跌3.7%；時代鄰里（9928）收報1.08元，跌2.7%；融創服務（1516）收報3.8元，跌4.52%。
比亞迪（1211）發盈喜，半日升3.17%，收報247.2元，是升幅最大的藍籌；舜宇（2382）跌4.75%，收報104.3元，是跌幅最大的藍籌。
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