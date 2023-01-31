moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指跌280點 比亞迪逆市升3% 馬雲再晤謝國民 正大企業國際飈逾1倍

恒指今早高開120點，走勢反覆向下，最多跌過290點，半日收跌280點或1.27%，報21789點，大市成交金額877億元；國指跌94點或1.27%，報7401點。恒生科技指數收報4507點，跌1.59%。

ATMX普遍向下，阿里巴巴（9988）跌2.29%，收報106.5元；騰訊（0700）跌2.79%，收報376.4元；美團（3690）跌0.98%，收報171.8元；小米（1810）升1.26%，收報12.86元。

其餘科技股方面，京東（9618）跌2.86%，收報230.6元；網易（9999）跌1%，收報139.3元；嗶哩嗶哩（9626）收報193.6元，跌3.1%。

有本地傳媒報道，里巴巴聯合創始人馬雲在香港與正大集團資深董事長、泰國億萬富豪謝國民及行政總裁謝鎔仁會晤。正大企業國際（3839）升107.52%，收報2.76元。

春節樓市未見熾熱，內房股與物管股齊跌。潤地（1109）跌3.31%，收報38元；碧桂園（2007）跌1.68%，收報2.92元；中海外（0688）跌2.51%，收報21.35元。物管股方面，雅生活服務（3319）收報9.74元，跌2.99%；保利物業（6049）收報54.65元，跌3.95%；世茂服務（0873）收報2.86元，跌3.7%；時代鄰里（9928）收報1.08元，跌2.7%；融創服務（1516）收報3.8元，跌4.52%。

比亞迪（1211）發盈喜，半日升3.17%，收報247.2元，是升幅最大的藍籌；舜宇（2382）跌4.75%，收報104.3元，是跌幅最大的藍籌。

 

其他報道

滬深三大指數半日向下 創板指失守2600點

港元拆息普遍向下 一個月HIBOR連跌7日

花旗趁經濟復蘇推牛熊證產品

高盛睇好中國今明年網遊業國內增長 上調騰訊目標價至434元

日清：2月6日將在日本發售港版出前一丁 有呢兩隻味揀

國家統計局：去年全國規模以上工業企業利潤下降4%

中國1月官方製造業PMI為50.1 符預期 重回擴張區間

滬深三大指數低開 人行淨投放1700億人幣

白宮將於5月11日結束新冠疫情緊急狀態

美股三大指數下跌 道指跌260點

 

 