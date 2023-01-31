恒隆地產（0101）2022年核心純利為41.99億元，按年跌3.8%﹔2022年純利38.36港元（下同），按年跌不足1%﹔每股核心盈利為0.93元，每股純利則為0.85元。恒隆地產末期派每股0.6元，按年持平。

恒隆地產去年收入為103.47億元，按年跌0.25%，來自內地收入為67.52億元，按年跌2.7%，來自香港的收入為35.95億元，按年升6.3%。集團去年營業溢利下跌 2%至72.53億元，當中物業租賃收入減少3%至100.31 億元，跌幅主要受 2022 年第二季度起人民幣兌港元貶值及上海的商場受疫情影響而於 4 月和 5 月停業所致。年內錄得港幣 3.16 億元的物業銷售收入。

不過集團提到，去年下半年的租賃收入較 2022 年上半年增長 8%，若對比內地租賃收入處於歷史高位的2021 年下半年則持平。

本港方面，2022 年下半年批出的租金寬減額度有所下降，因在這個充滿挑戰的時期仍持續向租戶提供支援。與2021年相比，2022 年的整體租賃收入僅下跌3%，跌幅少於上半年的4%，差距逐步收窄，集團又成功使租戶銷售額維持在去年的水平，租出率亦持續高企。

按商場組合，集團高端商場中，上海恒隆廣場的收入去年減10%、瀋陽市府恒隆廣場減8%，上海港匯恒隆廣場則減1%，但無錫恒隆廣場、大連恒隆廣場、昆明恒隆廣場、武漢恒隆廣場分別錄得收入升7%、40%、6%及52%。

本港方面，受租金下調影響，香港的零售物業組合收入下跌 3%至19.31億元﹔受辦公樓市道低迷和租金下調影響，辦公樓收入下跌 5%至10.96 億元﹔住宅及服務式寓所業務收入按年增加 4%，主要原因是康蘭居採取更具競爭力的定價策略，令平均租出率有所上升。

恒隆地產（0101）今早報15.1元，跌3.08%。

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