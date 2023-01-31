現年67歲的陳南祿，在2010年加入恒隆集團（0010）及恒隆地產，並出任行政總裁及執董，直至2018年7月退休，他更是恒隆主席陳啟宗之子陳文博的「師傅」。他在2018年7月退休後，調任為非執行董事，並擔任董事長顧問至2019 年7月。

他亦曾任職國泰、香港機場管理局董事及香港賽馬會前主席等。

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