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瑞銀：中國春節消費勝預期 看好白電股及運動用品股

瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕指出，出行及消費者情緒改善，令2023年春節消費好於預期。

該行認為，消費復蘇由返鄉和旅遊需求以及消費者情緒好轉所帶動。根據國稅總局資料，春節7天假期期間，消費行業收入表年增長12.2%，較2019年增長12.4%，商品及服務收入分別按年升10.0%及13.5%，較2019年亦增長13.1%及8.1%。

此外，根據交通運輸部數據，旅客量按年增長74%，達至2019年水平的54%；文化和旅遊部數據就顯示，遊客量按年增長23%至2019年水平的89%。根據該行與一家湖南白酒經銷商的交流，由於宴會飲酒進一步增加，春節假期需求較節前環比回升。超高端白酒品牌收入按年呈中個位數增長，整體優於高端品牌（按年持平至低雙位數下滑），因送禮需求復蘇較即飲需求更快。液態奶銷售按年呈雙位數增長，其中因送禮需求增加，低線城市增長更強，消費者返鄉令一線城市增速較低，價格競爭依然穩定，管道庫存約1個月表現健康。

該行又指，受惠於餐飲需求復蘇，主要調味品品牌的銷售額按年呈雙位數增長，管道庫存與過去兩年相比處於低位。該行預計，短期內生豬價格仍然受壓，因節後消費疲軟以及節前一些養殖戶不願低價銷售令生豬庫存積壓。展望2023年，該行認為餐飲行業反彈將顯著帶動豬肉消費，因而推高豬價。

根據該行的管道調查，運動服飾強勁增長，春節期間西南和華東地區經銷商的國內外龍頭品牌零售額達至按年20%至40%增長，主要因健康意識增強以及冬季天氣寒冷，冬季旅遊復蘇亦帶動銷售。隨著更多年輕消費者返鄉，換新需求旺盛，例如大容量雪櫃銷售按年增長1.5倍；清潔電器和小廚電也熱銷，按年增長逾倍。該行認為，節前消費券發放更加頻繁亦有助銷售復蘇。

瑞銀指出，相較於必需消費品，更看好可選消費品板塊。今年隨著消費者信心回升，基於重新開放後的積壓需求，看好白色家電股和運動服飾行業。