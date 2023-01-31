恒指午後繼續走低，日中最多跌438點，低見21631點，收市跌227點或1.03%，報21842點，大市成交金額1738億元，較上日減少14.48%，北水淨走63.2億元。國指跌71點或0.95%，報7424點。恒生科技指數收報4542點，跌0.82%。
恒指本月累升10.42%或2060點，升幅是2022年11月30日後最大，連升3個月，本月表現最佳的是比亞迪（1211），累升27.21%，其次為阿里巴巴（9988）及騰訊（0700），分別升24.75%及20.48%。國指本月累升10.74%或719點；科指本月累升10.02%或413點。
大型科技股個別發展，阿里巴巴（9988）跌1.28%，收報107.6元；騰訊（0700）跌1.29%，收報382.2元；美團（3690）升0.63%，收報174.6元；小米（1810）升1.73%，收報12.92元；京東（9618）跌2.44%，收報231.6元；網易（9999）跌0.71%，收報139.7元；嗶哩嗶哩（9626）收報194.8元，跌2.5%。
BDI反彈結束9連跌，港口航運股走高。太平洋航運（2343）收報2.75元，升3.77%；中遠海控（1919）收報8.1元，升3.05%；中遠海發（2866）收報1.08元，升0.93%；中遠海能（1138）收報7.35元，升6.83%；中遠海運港口（1199）收報5.92元，跌2.15%。
馬雲近期再與泰國首富、正大集團資深董事長謝國民會面，引發合作猜測。正大企業國際（3839）大漲251.8%，收報4.68元。
比亞迪（1211）據報正收購「明天系」旗下易安財險，比亞迪收報245元，升2.25%，是升幅最大的藍籌。
恒隆集團（0010）收報14.46元，跌1.23%。恒隆地產（0101）中午公布業績，去年核心純利跌3.8% 末期息不變，收市跌5.26%，收報14.76元，是跌幅最大的藍籌。
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