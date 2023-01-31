12月份貸款與墊款總額下跌0.8%，2022年全年計下跌3%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在12月份下跌0.4%，在香港境外使用的貸款下跌2.0%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由11月底的89.6%，下跌至12月底的88.4%。

在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季下跌0.8%後，在2022年第4季按季下跌1.3%。按經濟用途分析，貸款於第4季的跌幅主要由貿易融資帶動。

香港人民幣存款在12月份下跌6.3%，於12月底為8,359億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於12月份為8,048億元人民幣，而11月份為10,286億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等。

12月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升1.1%，與去年同期比較均上升0.6%。12月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌3.0%，與去年同期比較下跌17.8%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於12月份均上升0.8%，與去年同期比較，M2及M3均上升1.6%。

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