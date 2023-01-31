盧韋柏進一步指，內地零售市場銷售額自1月份已節節上升，並且錄得比去年1月份創出新高後更高水平。這反映去年受到疫情影響，被壓抑的需求得到釋放，不過具體能否持續得到，還需要多看兩個月的情況。雖然中、港恢復通關，他見到有部分內地客出外消費，甚至到港，但是內地銷售1月份整體生意有升幅，上海的商場生意未見減少，估計或與內地批出簽證過程緩慢有關，因此不會因為內地民眾出外而減少消費。副董事長陳文博補充，中港通關的情況，可參考韓國通關後，高端品牌在當地銷售仍然增長，他亦希望，內地消費可保持在高水平。陳啟宗強調，不見得因為通關，會見到內地民眾會因此大量流出國外消費。

香港的零售市場方面，盧韋柏稱，自去年10月份推出消費券，到去年12月時消費已經比去年10月份有過之而無不及，料今年零售市道不俗。隨著商場生意好轉，他料商戶會隨之會付多些租金，但是通常會滯後1至2個季度。他們期望商戶生意越來越多。

至於香港樓市，盧韋柏展望樂觀，並認為隨著過去6個月樓市向下調整，他希望可以平穩起來，甚至可能有少許升幅。集團會不時在中、港物色機會，從來沒有放棄入標投地，最近由恒隆集團增持東涌東薈城6.67%股權，正是他們認為價錢合理，並料前景亮麗，因此作出投資。集團在港集中高端住宅發展，當中包括壽山村道項目。

內地推盤方面，盧韋柏稱，武漢恒隆府則因為面對疫情，因此暫定在今年第二季起重新開售。他亦不諱言，收到很多內房資產項目可供選擇，但是需顧及項目的地點、規模、質素及符合集團的戰略要求，不能純看價錢，因此他們不會純購入一幢酒店。首席財務總監趙家駒稱，隨著通關多些內地人過來香港置業，工資出現健康增長，同業拆息水平由之前的5%降至近期的3%，加上銀行已經加強壓力測試，料出現負資產的情況所帶來的影響不大。