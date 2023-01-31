集團指出，整體增長主要受Sol de Janeiro所推動，其次為ELEMIS及其他品牌，L'OCCITANE en Provence期內銷售按年跌0.9%，上季錄得5.5%跌幅，主要受中國市場持續充滿挑戰及撤出俄羅斯所影響，撇除中國及俄羅斯市場，L'OCCITANE en Provence首三財季銷售增長5.9%。

以地區劃分，美洲為表現最佳地區，首3季銷售淨額為4.92億歐元，按報告匯率計按年升75.1%，固定匯率計則增長53.7%。增長主要由Sol de Janeiro及美國ELEMIS的強勁表現所推動，L'OCCITANE enProvence表現持平，而LimeLife表現仍然疲弱。亞太地區期內共錄得6.86億歐元，按報告匯率計算增長2.7%或按固定匯率計算下降0.6%當中大部分國家錄得增長，惟中國及日本受到疫情的影響。中國於第三季以固定匯率計算下跌低雙位數。撇除中國，亞太地區期內按固定匯率計算增長7.0%。

歐舒丹今日收市報21.75元，升1.4%。