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歐舒丹第三財季銷售淨額按年升8%至7億歐元

歐舒丹（L'OCCITANE）（0973）公布季度銷售表現，整體銷售在首3個財季達16.02億歐元，以報告匯率計按年升16.5%，固定匯率計增長10.6%；期內可比銷售增長2.3%。單計第三財季銷售淨額為7.02億歐元，以報告匯率計按年升8%，按固定滙率升4.5%。

集團指出，整體增長主要受Sol de Janeiro所推動，其次為ELEMIS及其他品牌，L'OCCITANE en Provence期內銷售按年跌0.9%，上季錄得5.5%跌幅，主要受中國市場持續充滿挑戰及撤出俄羅斯所影響，撇除中國及俄羅斯市場，L'OCCITANE en Provence首三財季銷售增長5.9%。

以地區劃分，美洲為表現最佳地區，首3季銷售淨額為4.92億歐元，按報告匯率計按年升75.1%，固定匯率計則增長53.7%。增長主要由Sol de Janeiro及美國ELEMIS的強勁表現所推動，L'OCCITANE enProvence表現持平，而LimeLife表現仍然疲弱。亞太地區期內共錄得6.86億歐元，按報告匯率計算增長2.7%或按固定匯率計算下降0.6%當中大部分國家錄得增長，惟中國及日本受到疫情的影響。中國於第三季以固定匯率計算下跌低雙位數。撇除中國，亞太地區期內按固定匯率計算增長7.0%。

歐舒丹今日收市報21.75元，升1.4%。