TVB股價今日收報3.9元，升1.3%，成交額達69.83萬元。該聯盟繼昨日發文，及與個別傳媒會面後，今日又再面書發文，繼續對TVB的內地程式「埋堆堆」營運架構，及董事局在批准交易時處理董事申報利益方面，提出質疑。

「埋堆堆」的運作，引起「大台小股東大聯盟」注意及質疑。TVB近期增購旗下與「埋堆堆」的節目授權相關機構翡翠東方（TVBC）21%投票權，亦成為「大聯盟」的注意重點。TVB今晚發出公告，進一步就增購TVBC投票權交易，作出補充。其指出，TVBC截至2022年12月底止的資產淨值約為4.59億元人民幣（約5.14億港元），稅前溢利淨額約3803萬元人民幣（約4259萬港元），稅後溢利為2837萬元人民幣，約為3177萬港元。

TVB續指，是次該集團增購TVBC股權的兩個賣方，華人文化及TVB非執行董事黎瑞剛等人間接經引力傳媒持有的呼風喚雨，手上分別持有的6%及15%的TVBC，當初的購入原始成本分別為1200萬元及3000萬元人民幣。引力傳媒當初收購呼風喚雨的原始成本亦為3000萬元人民幣。呼風喚雨截至2022年底的資產淨值約2947萬港元，稅前及稅後溢利均為約1218萬港元。