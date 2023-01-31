其中TOP100房企單月銷售額按月下降51.6%。銷售額超百億房企13家，較去年同期減少2家；超五十億房企9家，較去年同期減少13家。

按權益銷售計，TOP100房企權益銷售額為3025.4億元，權益銷售面積為1997.5萬平方米，按年分別下降35.2%和40.5%。

據中國指數研究院數據顯示，2023年1月份銷售三甲內房分別為保利發展（滬600048）的295億元人民幣（下同）、萬科（2202）（深000002）的278億元及碧桂園（2007）的270億元﹔若按權益銷售計，三甲則分別為萬科的250.2億元、保利發展的246.5億元及碧桂園的210.6億元。

中國指數研究院指，值得關注的是，疫情放開後的首個春節假期，部分一二線城市新房項目到訪量與去年春節相比有所修復，但購房者觀望情緒仍較重，實際成交相對較少。短期來看，供需兩端政策有望持續發力，特別是核心一二線城市，需求端政策或進一步加強，修復市場信心，帶動處於觀望狀態的購房者入市。

至於一二線城市住房需求較為旺盛，在政策助力下市場有望率先迎來復蘇，樓市「小陽春」或將在少數城市出現，但對於大部分城市來說，經濟環境、房價預期仍有待修復，市場企穩或需要更長時間。