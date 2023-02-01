文章日期：2023年2月1日 15:03
滬深三大指數全日造好，早段一度略跌，午後愈戰愈勇。滬指全日升29點或0.9%，收報3284點，成交4134億元人民幣（下同）。
深證成指表現更好，早段曾失守12000點關口，午後走高，全日漲156點或1.3%，收報12158點，全日成交5912億元。兩市合共成交10046億元。
創板指全日亦升32點或1.3%，收報2613點。
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