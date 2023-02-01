今次收購是太古地產首次進軍曼谷地產市場。公司將與泰國發展商City Realty Co. Ltd.合作，共同開發該塊位於巴吞旺縣 (Pathum Wan District) 倫披尼區 (Lumphini sub-district) 之用地，將其發展成豪華公寓項目。

該地塊面積為136,335平方呎，位處於曼谷市中心核心商業區，太古地產指項目毗鄰倫披尼公園，並鄰近高級購物商場、國際學校、五星級酒店和領事館區。

香港興業同時向盤谷銀行家族商人Chali Sophonpanich控制的公司出售該地皮9%權益，連同轉讓銷售貸款，代價1.37億元。香港興業指面對疫情和全球收緊貨幣供應的不確定性，今次出售為變現並獲得可觀回報的良機。預計公司扣除交易成本及相關稅項後，將錄得約3.5億港元淨收益。