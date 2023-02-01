按照新安排，自今次通知發布之日起，中證監繼續接收主板首次公開發行股票、再融資和併購重組申請，亦同時繼續接收非上市公眾公司相關行政許可申請。全面實行註冊制前，中證監將按照現行規定正常推進行政許可工作。在全面實行註冊制主要規則發布之日起10個工作日內，交易所僅受理中證監主板在審企業的首次公開發行股票、再融資、併購重組申請。已取得核准或豁免核准同意函的公司，可以繼續推進掛牌發行等工作。在全面實行註冊制主要規則發布之日起10個工作日後，交易所開始受理主板其他企業的首次公開發行股票、再融資、併購重組申請。情況是逐步將新股上市及融資的申請，逐步交由交易所處理。

在全面實行註冊制後，向上海證券交易所、深圳證券交易所申報，履行發行上市審核、註冊程序後，按照改革後的制度啟動發行承銷工作。向交易所申報的，由交易所按照中國證監會在審企業順序安排發行審核工作。

隨著全面實行註冊制，試點註冊制在審企業及其中介機構可暫不更新申報文件，但須在全面實行註冊制后，及時提交符合全面實行注冊制相關規定的專項說明和核查意見，在最近一次提交問詢回覆或更新財報等報送材料環節，按照全面實行註冊制相關規定更新申報文件。