美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，美股三大指數向上，港股ADR指數上升，按比例計，收報22,221點，升149點。
個股ADR方面，匯控ADR折合報57.92元，較港收市價高1.5%。騰訊 （0700） ADR折合報386.47元，較港收市價高0.4%。阿里巴巴 （9988） ADR折合報110.55元，較港收市價高0.5%。
比亞迪（1211）：1月汽車銷量15.13萬輛，按年增長58.6%；其中，新能源汽車銷量15.13萬輛，按年升62.44%。
小鵬汽車（9868）：1月共交付5218輛智能電動車，按年減少59.62%，反映由1月中旬起春節假期的季節性放緩。
零跑汽車（9863）；1月交付1139輛汽車，2022年至今累計交付量165,142輛。
蔚來汽車（9866）：1月交付8506輛汽車，按月減少46.22%。
思摩爾（6969）發盈警，預期於截至2022年12月底止年度全面收益總額介乎23.05億至28.17億元人民幣（下同），按年減少約46.7%至56.4%。經調整淨利預期為23.85億元至28.97億元，按年跌約46.8%至56.2%。
平保（2318）旗下的陸金所向港交所（0388）提交文件，申請在主板以介紹方式上市，不會發行新股，並計劃在香港及紐交所兩地擁有雙重主要上市地位。
太古地產（01972）：向香港興業（0480）收購泰國曼谷Pathumwan縣Lumpini市Wireless Road一塊地皮的40%權益，代價為24.04億泰銖(約5.69億港元)。