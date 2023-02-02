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港股高開204點 科技股普遍走高 電動車股向上 比亞迪漲3％

美聯儲加息0.25厘，符市場預期，隔夜美股向上，港股高開，恒指漲204點或0.92%，開報 22276點；國指漲78點或1.04%，開報7639點，恒生科技指數漲67點或1.44%，開報4763點。

中概科技股上漲明顯，阿里巴巴（9988）開報111.4點，升1.27%；騰訊（0700）升1.039%，報389元；美團（3690）升1.6%，報183.1元；小米（1810）升0.44%，報13.56元。京東（9618）升1.17%，開報240.8元；快手（1024）開報72.8元，升1.96%，百度（9888）高開5.7%，開報152.5元，創近七個月高。

各大新能源汽車公布1月銷量，汽車股走高，比亞迪（1211）漲3%，報267.8元。理想（2015）漲0.96%，零跑（9863）漲0.34%，小鵬（9868）漲0.46%。

中證監公布，黨中央、國務院批准《全面實行股票發行註冊制總體實施方案》，證監會就主要製度規則草案向社會公開徵求意見。中資券商股向上，中信證券（6030）、中金公司（3908）漲超3%，海通證券（6837）漲2.86%。

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