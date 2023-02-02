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恒指升90點 百度漲7％冠藍籌 澳門擬徵收5%博彩中介佣金稅 濠賭股捱沽

港股半日向上，三大指數高收。恒指收報22162點，升90點或0.41%，成交額765億元；國指收報7596點，升35點或0.47%；恒科指同樣高收，收報4777點，高收81點或1.74%。

科技股普遍向上，阿里巴巴（9988）升0.55%，收報110.6元；騰訊（0700）升1.46%，收報390.6元； 美團（3690）報179.7元，跌0.22%； 小米（1810）報13.96元，升3.41%。百度（9888）收報154.3元，升6.93%，為表現最好藍籌；網易（ 9999）收報145.5元，升1.32%； 嗶哩嗶哩（ 9626）收報204.6元，升0.49%。

澳門擬徵收5%博彩中介佣金稅，濠賭股下挫。 金沙（1928）報29元，跌0.95元或3.17%； 銀河娛樂（0027）報54.75元，跌1.65元或2.93%。永利（1128）報9.12元，跌1.085%；澳博（0880）收報4.35元，跌3.55%。

藥監局表示加快臨床急需新藥，藥股有支持。 中生製藥（1177）報4.79元，升4.13%； 石藥（1093）報9.22元，升2.22%； 藥明生物（2269）報69.4元，升2.35元或3.5%。

碧桂園服務（ 6098）跌4.147%，報20.8元，為半日表現最差藍籌。

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