文章日期：2023年2月2日 15:17
美聯儲今日加息25點子，招商永隆銀行推出港元快閃定期優惠，12個月年利率達4.2%，存額由1萬元起至1000萬元，優惠由今天11時至晚上7時50分，客戶可透過手機銀行「招商永隆銀行一點通」開立。
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