高盛下調部分銀行的評級，包括將恒生（0011）從中性下調至賣出，目標價由150元下調至116元；渣打（2888）由買入下調至中性，目標價由83元下調至79元；中銀香港（2388）剔出確信買入名單，維持買入，目標價33.9。匯控（0005）維持買入，目標價70元。

高盛認為，恒生估值不具吸引力，尤其是相對於同業中銀香港、《國際財務報告準則第17號》（IFRS 17）令公司非利息收入增長遇阻、較低的資本緩沖和收益保留減少留存盈利，以及樓按佔較大業務在加息環境面臨更大壓力。

高盛指出，現時已於美聯儲加息的後期階段，去年加息425個基點，料今年將再加息 75個基點，並由今年下半年開始減息。港銀從加息中受益，但同時在融資成本上帶來壓力。高盛估計，港銀今年淨息差（NIM）仍會顯著受益，明年保持穩定，在2025年將會下降。

中國重新開放，高盛預期港銀的費用收入和貸款將錄得增長，料費用收入至2025年的複合年增長率將達到6%，中銀香港及恒生則可達9%。在在岸離岸息差情況下，料貸款增長平均約為中單位數。

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