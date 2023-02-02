moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指跌113點 失守兩萬二關 百度逆市升5%

港股午後轉跌，恒指收報21958.36點，跌113.82點或0.52％，失守2萬2點大關，成交額1400億元；國指同樣向下，收報7505點，跌54點或0.72%；恒科指微升不足1點或0.02%，收報4696點。

大型科技股午後走弱， 騰訊（0700）報383.4元，跌0.42%； 阿里巴巴（9988）報108.9元，跌1%； 美團（3690）報176.6元，跌1.94%； 小米（1810）報13.68元，升1.33%。網易（9999）報142.5元，跌0.77%；百度（9888）逆市向上，升4.99%，報151.5元，為表現最好藍籌。

碧服（6098）埋單跌6%，收報20.4元，為表現最差藍籌。

餐飲股延續跌勢，海底撈（6862）報20.65元，跌3.28%；九毛九（9922）報19.52元，跌3.6%；呷哺呷哺（ 0520）跌3.42%，報7.92元。

澳門擬徵收5%博彩中介佣金稅，濠賭股集體下挫。永利澳門（1128）報9.09元，跌1.41%；美高梅中國（2282）報10.16元，跌1.74%；銀河娛樂（0027）報55.35元，跌1.86%；新濠國際發展（0200）報10.3元，跌3.38%；金沙中國（1928）報29.15元，跌2.67%；澳博控股（0880）報4.36元，跌3.33%。

其他報道

蜆殼去年大賺近400億美元 創歷史新高

恒生銀行維持最優惠利率不變

招商永隆推快閃定存 1年4.2厘

買傢俬換機票 歐化傢俬伙拍國泰推出「里 ‧ 想飛」限時優惠

滬深三大指數個別發展 兩市連續兩日成交破萬億

SONY去年第三季純利跌半成 

新世界據報洽售鰂魚涌K11甲廈多數股權 估值約110億元

德銀改革成功 去年純利增逾1倍 15年來最高

【有片：埋身擊】紐約期油後市料維持在波幅區間運行 宜高沽低揸

據報瑞信擬拆分中國投銀業務

WeChat Pay HK今起可繳指定電訊商服務費

恒指升90點 百度漲7％冠藍籌 澳門擬徵收5%博彩中介佣金稅 濠賭股捱沽

匯豐維持最優惠利率5.625厘不變