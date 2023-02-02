港股午後轉跌，恒指收報21958.36點，跌113.82點或0.52％，失守2萬2點大關，成交額1400億元；國指同樣向下，收報7505點，跌54點或0.72%；恒科指微升不足1點或0.02%，收報4696點。
大型科技股午後走弱， 騰訊（0700）報383.4元，跌0.42%； 阿里巴巴（9988）報108.9元，跌1%； 美團（3690）報176.6元，跌1.94%； 小米（1810）報13.68元，升1.33%。網易（9999）報142.5元，跌0.77%；百度（9888）逆市向上，升4.99%，報151.5元，為表現最好藍籌。
碧服（6098）埋單跌6%，收報20.4元，為表現最差藍籌。
餐飲股延續跌勢，海底撈（6862）報20.65元，跌3.28%；九毛九（9922）報19.52元，跌3.6%；呷哺呷哺（ 0520）跌3.42%，報7.92元。
澳門擬徵收5%博彩中介佣金稅，濠賭股集體下挫。永利澳門（1128）報9.09元，跌1.41%；美高梅中國（2282）報10.16元，跌1.74%；銀河娛樂（0027）報55.35元，跌1.86%；新濠國際發展（0200）報10.3元，跌3.38%；金沙中國（1928）報29.15元，跌2.67%；澳博控股（0880）報4.36元，跌3.33%。
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