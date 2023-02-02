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信達生物去年第四季總產品收入達10億人幣

信達生物製藥（1801）公布，去年第四季公司共取得總產品收入約10億元人民幣（下同），期內由於全國新冠疫情傳播較廣，公司國內產品銷售和推廣活動受影響，但同時新產品的持續貢獻及希冉擇（雷莫西尤單抗）於第四季上架，抵銷部分影響，相信疫情的短期擾動，將無損公司商業化組合和產品銷售的長期增長。

集團展望今年，料疫情影響回穩後，公司產品銷售活動將逐步復常，產品收入將持續逐年增長。集團指，公司商業化管線已擴充至8款產品，預計多款新產品將持續增加銷售，另有3款創新候選藥物處於新藥上市申請（「NDA」）評審階段，有望陸續獲批上市。

集團補充，達伯舒兩項新增適應症、耐立克新藥及達攸同、達伯華、蘇立信多項新增適應症納入2022年版國家醫保藥品目錄，擴大醫保支付範圍，受益患者群體不斷擴大。集團認為，產品持續增加等，可推動公司商業化產品組合的持續增長。

集團強調，已建立一條創新產品管線，涵蓋癌症、代謝、自身免疫疾病及其他主要治療領域的36個新藥品種，包括8個在中國獲批上市產品，3個品種的NDA在國家藥品監督管理局（NMPA）評審中，5個品種處於臨床III期或關鍵性臨床研究，20款候選產品正在進行前期臨床開發，相信有助長期發展全球創新業務。

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