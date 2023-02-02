美國聯儲局宣布加息0.25厘，匯豐銀行今午率先宣布，維持該行港元最優惠年利率於5.625%不變，其後恒生銀行（0011）及中銀香港（2318）亦宣布不會調整最優惠年利率。

聯儲局由去年3月份開始已連續8次加息，當中在12月將加息步伐放緩至0.5厘，累計共加4.5厘。

其他報道

澳能與GSS Energy合作 東南亞拓電動車業務

基石藥業發盈喜 料全年收入反彈近1倍

長汽去年度淨利潤升23.09％至82.79億元人民幣

【有片：淘寶圖】META計劃大規模回賺可吸納

中銀香港維持港元最優惠利率不變

信達生物去年第四季總產品收入達10億人幣

中國船舶發盈喜 料去年度純利最多按年升26％

天虹國際盈警 料去年盈利跌逾九成至不足2.7億人幣

總商會建議再派最少5000元電子消費券

高盛：加息漸見尾聲 下調恒生、渣打評級

小米汽車保險杠設計稿遭洩 罰涉事公司100萬人幣

恒指跌113點 失守兩萬二關 百度逆市升5%

金發局發報告 促香港發展自願碳市場

蜆殼去年大賺近400億美元 創歷史新高

恒生銀行維持最優惠利率不變

招商永隆推快閃定存 1年4.2厘

買傢俬換機票 歐化傢俬伙拍國泰推出「里 ‧ 想飛」限時優惠

滬深三大指數個別發展 兩市連續兩日成交破萬億

SONY去年第三季純利跌半成

新世界據報洽售鰂魚涌K11甲廈多數股權 估值約110億元

德銀改革成功 去年純利增逾1倍 15年來最高

【有片：埋身擊】紐約期油後市料維持在波幅區間運行 宜高沽低揸