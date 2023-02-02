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渣打維持港元最優惠貸款利率不變

渣打銀行公布，港元最優惠貸款利率（P）維持5.875厘不變，即本港3大發鈔行均維持最優惠利率不變。該行表示，港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

美國聯儲局宣布加息0.25厘，匯豐銀行今午率先宣布，維持該行港元最優惠年利率於5.625%不變，其後恒生銀行（0011）及中銀香港（2318）亦宣布不會調整最優惠年利率。

聯儲局由去年3月份開始已連續8次加息，當中在12月將加息步伐放緩至0.5厘，累計共加4.5厘。

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