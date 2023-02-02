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滙豐私銀范卓雲 料美再加息四分一厘見頂

滙豐環球私人銀行認為，繼美國聯儲局於昨日放緩加息至25個基點後，美國加息週期即將結束，利率快將見頂和通脹緩和，將為債券投資者創造有利的投資環境。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，預測聯儲局將於3月再次加息25個基點，將聯邦基金利率目標區間上調至4.75-5厘，然後在今年內保持利率在峰值區間內不變。

她續稱，由於聯儲局認為通脹仍處於高位並持續關注工資增長，預計在2024年第二季之前不會降息，聯儲局最快在明年第二季才減息四分一厘，然後在明年第三季再降息四分一厘。

范卓雲補充說，雖然聯儲局一再重申其「工作尚未完成」，但聯邦公開市場委員會提供的大量數據顯示緊縮週期可能接近尾聲，包括經濟放緩和商品價格下跌，而主席鮑威爾表示租金成本應該很快開始趨於平穩。

美國加息週期即將結束與通脹放緩，她認為顯然對債券投資者有利。滙豐環球私銀維持對發達市場、亞洲和新興市場投資級公司債券持偏高比重配置立場。對股票投資者而言，美國通脹緩和、勞工市場穩健而估值回落，均支持對美國股票的溫和偏高配置和對全球股票的中性配置的觀點。

范卓雲又指，加息放緩表明美元強勢已經告終，當全球經濟稍後進一步顯示觸底跡象，且通脹擔憂進一步減弱時，美元表現將遜於其他主要及亞洲貨幣。由於中國重啟經濟速度快於市場預期，推動全球風險情緒改善，轉而看淡美元。預計中國經濟復甦2023 年增長率重上5%，將帶領亞洲經濟增長加速，支持滙豐私銀對中國內地、香港和亞洲股票的偏高比重配置觀點。