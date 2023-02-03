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中國1月財新服務業PMI報52.9勝預期 5個月來首擴張

財新傳媒和研究公司Markit公布，財新中國1月份服務業採購經理人指數(PMI)反彈至52.9，按月升4.9個百分點，好過市場預期兼為5個月以來首度重返擴張範圍。

財新表示，內地優化防疫措施後，服務業供需恢復擴張，令到生產經營指數、新訂單指數，時隔5個月重返擴張，惟反彈力度仍不及去年第二季，上海解封後的水平。不過，目前服務業就業市場，連續三個月位於處於收縮區間，部分企業為控制成本而壓縮用工，同時，也有員工因疫情而無法返回崗位，令月內積壓業務量指數創去年6月以來新高。

期內，原料、用工、燃料等成本繼續上揚，推動服務業原材料購進價格指數，在擴張區間內略有上升；出廠價格指數也在擴張區間微升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，自去年底防疫措施優化以來，新冠感染人數快速達峰後回落，帶動服務業景氣度先於製造業回升，但就業仍需時恢復，佔計今輪疫情衝擊之後，加快恢復經濟、促進社會生產生活秩序正常化將是經濟工作重點，而改善預期、修復信心、擴大消費、拉動內需等則是重要抓手。展望未來，疫情發展仍有較強不確定性，提醒企業應做好充分準備，應對可能出現的下一波疫情衝擊。

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