渣打香港公布，已獲中證監頒發核准設立渣打證券中國的批覆，是為2020年中國內地取消外資在證券公司中持股比例限制後，首家獲批新設立的外資全資控股的證券公司。中證監在1月19日，已作出相關公布。
渣打擬任命金融市場部亞洲區主管陳銘僑，擔任渣打證券中國董事長，並擬任命耿琳擔任渣打證券中國首席執行官。耿琳表示，該行有自己獨特的業務戰略，即聚焦集團優勢業務領域的固定收益業務。該行將實行差異化的業務拓展模式，依托渣打集團的國際網絡和強大的固定收益產品創新、結構化能力，堅定不移地服務中國資本市場，為客戶量身打造投融資方案，成為聯通境內外優質資產和投資者的橋梁。
渣打表示，作為集團在中國業務策略的重要組成部分，渣打證券中國擬從事的證券業務包括證券承銷、證券自營、證券經紀及限於從事資產證券化業務的資產管理，註冊資本為10.5億元人民幣，總部位於北京市，將致力於為境內外客戶提供中國在岸資本市場相關的產品與服務。
去年2月，渣打集團宣佈未來三年將投資3億美元到中國相關業務，協助渣打客戶把握中國持續開放所帶來的發展機遇。
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