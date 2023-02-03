德勤發表《2023中國消費者洞察與市場展望》，認為今年受疫情波動以及後疫情時代所影響，中國消費市場將面臨增長挑戰，不過中國接連推出政策擴大內需，鼓勵新型消費，消費市場亦進入消費升級、模式創新階段。
調查發現，部分消費者對奢侈品、娛樂玩具、菸酒等非生活必需品類消費意願下降，超過4成消費者表示過去一年內減少奢侈品消費，其中近2成表示，消費減少幅度超過50%，亦有超過3成消費者表示過去一年減少娛樂玩具和菸酒消費。
調查又發現，食品飲料、個人護理、家庭日用品等生活必需品類的消費意願依然強勁，過去一年減少相關消費的消費者均不足15%，亦有超過3成的消費者表示增加了該品類消費。疫情影響消費者出門使用、需求以及消費觀念變化是主要原因，逾兩成消費者將以上兩點視為主要考量因素，而超過一半的消費者認為其是排名前三的重要因素。
德勤總結今年行業的五大趨勢，包括歸消費理性、追求悅己體驗、擁抱多元創新、關注綠色可持續發展以及追逐技術躍升。
德勤於2022年11月以線上問卷形式進行調查，受訪者年齡18至73歲，共收集有效樣本2000份問卷，覆蓋中國一至五線共301個城市或自治州。
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