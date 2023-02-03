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惠譽：春節期間消費行業公司收入按年增12.2% 高於2019年水平

去年底中國內地解除防疫限制，市場關注內地消費復蘇情况。惠譽報告表示，春節期間內地消費和旅遊活動有強勁復蘇，該行據內地增值稅數據計算，在1月21日至27日的假期內，消費相關行業的收入按年增長12.2%，較2019年亦高12.4%，反映具一定規模企業的業務表現。在旅遊相關消費帶動下，服務收入按年增13.5%，相對商品消費按年增長10%。

內地旅遊人次則未回復疫前水平，惠譽指出，春運期間國內客運量按年有71%的強勁增長，至2.26 億人次，但仍比2019年低46%。據內地文化及旅遊部數據，國內旅遊人數按年反彈23.1%至3.08億人次，較2019年低11.4%。國內旅遊收入則按年增長30%至3758億元人民幣，仍比2019年假期低26.9%。跨境旅行方面，根據國家移民管理局的數據，按年增長121%至288萬人次，但由於航班仍然有限，仍僅相當於2019年數據的23%。

工業活動方面，惠譽指在傳統淡季期間，貨運不見明顯增長。該行據貨運平台G7的數據，假期前一周和假期期間的貨車貨運量，均較去年假期水平低約20% 左右，不過因為春節是傳統淡季，惠譽認為相關影響有限。主要快遞公司配送中心吞吐量，在春節前一周和假期期間也分別較2022年低24%和28%，或是因為更多的員工和消費者假期期間離開居住地。

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