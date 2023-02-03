截至2022年末，房地產開發貸款餘額12.69萬億元，按年增長3.7%，增速比三季度末高1.5個百分點，比2021年末高2.8個百分點。個人住房貸款餘額38.8萬億元，按年增長1.2%，增速比上年末低10個百分點。

此外，住戶經營性貸款增速繼續回升，住戶消費貸款增速回落。截至2022年末，本外幣住戶貸款餘額74.94萬億元，按年增長5.4%，增速比三季度末低1.8個百分點，比2021年末低7.1個百分點；全年增加3.83萬億元，按年少增4.09萬億元。

截至2022年末，本外幣住戶經營性貸款餘額18.9萬億元，按年增長16.5%，比三季度末高0.4個百分點，比2021年末低2.6個百分點；全年增加2.68萬億元，按年多增793億元。不含個人住房貸款的住戶消費性貸款餘額17.25萬億元，按年增長4.1%，增速比三季度末低1.3個百分點，比上年末低5.4個百分點；全年增加6755億元，按年少增7646億元。

其他報道

惠譽：春節期間消費行業公司收入按年增12.2% 高於2019年水平

被指與莫迪關係密切 印度富豪阿達尼否認

「連登契媽」Cathie Wood：ARK好比納斯達克

德勤：中國部分消費者對奢侈品等非必需品消費意願下降

郭明錤稱將恢復AirPods Pro2生產 歌爾：未接到恢復訂單的消息

渣打公布獲中證監批准設立全資外資證券公司

滬指跌22點 全周累跌0.04%

【有片：埋身擊】以太幣比特幣僅屬低位反彈 現水平追買風險仍高

禾賽科技擬赴美上市集資11.7億 小米有份投資

墨西哥外長：預計特斯拉很快宣佈在墨西哥投資

UNIQLO母企迅銷股份一拆三下月1日生效 香港每手股數不變

恒指半日跌400點 科技股捱沽 百度插半成 比亞迪遭巴郡減持 跌3％

澳門旅遊局：今年派12萬張機票

內地調整集中供地策略 銀河聯昌：在需求端進行調整

港元一個月拆息10連降 跌穿2.5厘

滬深三大指數跌逾1％ 創板指2600點得而復失

許家印主持恒大營銷會議 提及恢復銷售並要下發考核任務

香港寬頻推元宵節快閃優惠 520元可享24個月光纖寬頻服務

下周一起全面通關 同程旅行香港旅遊搜索量飈3.71倍

中國1月財新服務業PMI報52.9勝預期 5個月來首擴張

芒格再籲美國禁止加密貨幣 讚中國領導人樹立了傑出榜樣