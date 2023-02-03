moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指跌297點 全周累跌近半成 百度挫4％ 恒隆地產逆市揚3％

港股連跌2個交易日，三大指數低收。恒指收報21660點，跌297點或1.36%，成交額1297億元； 國指收報7387.02點，跌118點或1.58%；恒生科指同樣走低，收報4634點，跌62點或1.33%。

過去一周，恒指累跌1028點或4.5%，結束連升6周之勢。

科技股表現普遍疲軟，騰訊（0700）收報385元，升0.52%；阿里巴巴（9988）收報106.1元，跌2.66%；美團（3690）收報172.8元，跌2.15%；小米（1810）收報13.48元，跌1.46%；京東（9618）收報230.8元，跌2.37%；網易（9999）收報143.3元，跌0.56%；百度（9888）收報144.8元，跌4.42%； 嗶哩嗶哩（9626）收報197.2元，跌1.99%。

藍籌中以 恒隆地產（0101）表現最好，收報16.02元，升2.69%； 碧桂園服務（6098）表現最差，收報18.92元，跌7.25%。

2月6日起內地及香港全面通關，部分本地地產股有支持。新地（0016）收報113.1元，升1.89%；恒地（0012）收報29.3元，升0.34%；信和置業（0083）收報10.28元，升0.19%；香港興業（0480）收報2.66元，升2.31%。領展（0823）收報64.65元，升0.54%。

其他報道

惠譽：春節期間消費行業公司收入按年增12.2% 高於2019年水平

被指與莫迪關係密切 印度富豪阿達尼否認

「連登契媽」Cathie Wood：ARK好比納斯達克

德勤：中國部分消費者對奢侈品等非必需品消費意願下降

郭明錤稱將恢復AirPods Pro2生產 歌爾：未接到恢復訂單的消息

渣打公布獲中證監批准設立全資外資證券公司

滬指跌22點 全周累跌0.04%

【有片：埋身擊】以太幣比特幣僅屬低位反彈 現水平追買風險仍高

禾賽科技擬赴美上市集資11.7億 小米有份投資

墨西哥外長：預計特斯拉很快宣佈在墨西哥投資

UNIQLO母企迅銷股份一拆三下月1日生效 香港每手股數不變

恒指半日跌400點 科技股捱沽 百度插半成 比亞迪遭巴郡減持 跌3％

澳門旅遊局：今年派12萬張機票