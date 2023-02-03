港股連跌2個交易日，三大指數低收。恒指收報21660點，跌297點或1.36%，成交額1297億元； 國指收報7387.02點，跌118點或1.58%；恒生科指同樣走低，收報4634點，跌62點或1.33%。
過去一周，恒指累跌1028點或4.5%，結束連升6周之勢。
科技股表現普遍疲軟，騰訊（0700）收報385元，升0.52%；阿里巴巴（9988）收報106.1元，跌2.66%；美團（3690）收報172.8元，跌2.15%；小米（1810）收報13.48元，跌1.46%；京東（9618）收報230.8元，跌2.37%；網易（9999）收報143.3元，跌0.56%；百度（9888）收報144.8元，跌4.42%； 嗶哩嗶哩（9626）收報197.2元，跌1.99%。
藍籌中以 恒隆地產（0101）表現最好，收報16.02元，升2.69%； 碧桂園服務（6098）表現最差，收報18.92元，跌7.25%。
2月6日起內地及香港全面通關，部分本地地產股有支持。新地（0016）收報113.1元，升1.89%；恒地（0012）收報29.3元，升0.34%；信和置業（0083）收報10.28元，升0.19%；香港興業（0480）收報2.66元，升2.31%。領展（0823）收報64.65元，升0.54%。
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