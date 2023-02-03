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港去年12月零售銷售按年升1.1%勝預期 全年零售累跌0.9%

政府統計處公布，香港2022年12月零售業總銷貨價值的臨時估計為337億元，按年升1.1%，勝市場預期跌2.5%。扣除價格變動後，去年12月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌0.7%。以2022年全年計，零售業總銷貨價值臨時估計為3499億元，按年下跌0.9%，扣除價格變動後，總銷貨數量亦下跌3.4%。

去年12月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔12.0%，網上銷售價值的臨時估計為40億元，按年上升12.9%。以2022年全年計，本地零售業網上銷售價值的臨時估計上升20.8%至346億元。

按零售商主要類別計，去年12月電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升1.8%；其他未分類消費品升4%；食品、酒類飲品及煙草升4.9%；藥物及化妝品升8.3%；汽車及汽車零件升7.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升7.2%；中藥升16.2%；以及眼鏡店升4.0%。

另外，去年12月超級市場貨品的銷貨價值跌0.3%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌3.0%；百貨公司貨品跌5.7%；服裝跌0.9%；燃料跌2.6%；傢具及固定裝置跌5.3%；書報、文具及禮品跌3.4%。

政府發言人表示，隨着經濟氣氛改善及政府進一步放寬社交距離措施，零售業總銷貨價值去年12月轉升1.1%，第四季合計錄得0.4%輕微增長。不過受去年初第五波疫情的嚴重影響，零售業總銷貨價值全年合計輕微下跌0.9%。

展望未來，發言人指出，經濟活動從疫情復常及預期訪港旅客人數上升，應有利零售銷售的表現，勞工市場情況改善亦將提供額外支持。

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