整體新年期間，花旗超過一半派出的利市於年初一至年初三進行交易。今年新年經該行派發電子利市的客戶中有四成屬25至34歲組別，三成屬35至44歲組別，反映電子利市功能較受年輕客戶歡迎。派發電子利市的客戶中有超過八成為大眾客戶，約兩成為花旗私人客戶及花旗Citigold客戶。

花旗表示，即使今年疫情緩和，客戶能夠恢復親友新春聚會，電子利市仍受歡迎。不少金融機構皆會製作賀年貼圖，花旗表示賀年貼圖截至今日的下載量接近33萬，為金融業界最多。

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