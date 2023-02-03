近年本港銀行積極推動電子利市，花旗表示，今年年初一至年初五（22日至26日）期間，該行客戶派發電子利市交易數目佔其轉數快轉賬交易數目約一半。單計年初一的電子利市，超過六成的金額為100元或以上。
整體新年期間，花旗超過一半派出的利市於年初一至年初三進行交易。今年新年經該行派發電子利市的客戶中有四成屬25至34歲組別，三成屬35至44歲組別，反映電子利市功能較受年輕客戶歡迎。派發電子利市的客戶中有超過八成為大眾客戶，約兩成為花旗私人客戶及花旗Citigold客戶。
花旗表示，即使今年疫情緩和，客戶能夠恢復親友新春聚會，電子利市仍受歡迎。不少金融機構皆會製作賀年貼圖，花旗表示賀年貼圖截至今日的下載量接近33萬，為金融業界最多。
其他報道
港去年12月零售銷售按年升1.1%勝預期 全年零售累跌0.9%
恒指跌297點 全周累跌近半成 百度挫4％ 恒隆地產逆市揚3％
惠譽：春節期間消費行業公司收入按年增12.2% 高於2019年水平
郭明錤稱將恢復AirPods Pro2生產 歌爾：未接到恢復訂單的消息
【有片：埋身擊】以太幣比特幣僅屬低位反彈 現水平追買風險仍高
UNIQLO母企迅銷股份一拆三下月1日生效 香港每手股數不變
恒指半日跌400點 科技股捱沽 百度插半成 比亞迪遭巴郡減持 跌3％