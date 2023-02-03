moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

花旗：年初一至五電子利市佔轉數快交易約一半

近年本港銀行積極推動電子利市，花旗表示，今年年初一至年初五（22日至26日）期間，該行客戶派發電子利市交易數目佔其轉數快轉賬交易數目約一半。單計年初一的電子利市，超過六成的金額為100元或以上。

整體新年期間，花旗超過一半派出的利市於年初一至年初三進行交易。今年新年經該行派發電子利市的客戶中有四成屬25至34歲組別，三成屬35至44歲組別，反映電子利市功能較受年輕客戶歡迎。派發電子利市的客戶中有超過八成為大眾客戶，約兩成為花旗私人客戶及花旗Citigold客戶。

花旗表示，即使今年疫情緩和，客戶能夠恢復親友新春聚會，電子利市仍受歡迎。不少金融機構皆會製作賀年貼圖，花旗表示賀年貼圖截至今日的下載量接近33萬，為金融業界最多。

其他報道

陳懷宇辭任中行副行長

亞洲電視委任徐小明出任行政總裁

港交所委張宙任董事總經理兼結構性產品及平台業務發展主管

港去年12月零售銷售按年升1.1%勝預期 全年零售累跌0.9%

恒指跌297點 全周累跌近半成 百度挫4％ 恒隆地產逆市揚3％

人行：去年底房地產貸款餘額53萬億人幣 增1.5%

惠譽：春節期間消費行業公司收入按年增12.2% 高於2019年水平

被指與莫迪關係密切 印度富豪阿達尼否認

「連登契媽」Cathie Wood：ARK好比納斯達克

德勤：中國部分消費者對奢侈品等非必需品消費意願下降

郭明錤稱將恢復AirPods Pro2生產 歌爾：未接到恢復訂單的消息

渣打公布獲中證監批准設立全資外資證券公司

滬指跌22點 全周累跌0.04%

【有片：埋身擊】以太幣比特幣僅屬低位反彈 現水平追買風險仍高

禾賽科技擬赴美上市集資11.7億 小米有份投資

墨西哥外長：預計特斯拉很快宣佈在墨西哥投資

UNIQLO母企迅銷股份一拆三下月1日生效 香港每手股數不變

恒指半日跌400點 科技股捱沽 百度插半成 比亞迪遭巴郡減持 跌3％

澳門旅遊局：今年派12萬張機票

內地調整集中供地策略 銀河聯昌：在需求端進行調整

港元一個月拆息10連降 跌穿2.5厘

滬深三大指數跌逾1％ 創板指2600點得而復失