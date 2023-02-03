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小股東聯盟指TVB無按死線回應七宗罪  擬籲TVB股東加盟部署開股東會

本周一發公開信、力數電視廣播（0511）（TVB）七宗罪的「大台小股東大聯盟」（下稱大聯盟）透過facebook表示，直到今日下午5時死線仍未收到TVB董事局的回應，經全體成員一致同意後，將會首先聯絡並邀請除目前的主要股東Young Lion之外的前20大股東，加入大聯盟。

「大聯盟」指，將會在確定所有新加入大聯盟的股東名單後，再安排第2次記者會，公布召開股東特別大會及其他相關事宜。「大聯盟」又呼籲所有TVB的股東，如果有意加入大聯盟，請電郵他們，並盡快安排有關的登記手續。TVB今日收市報3.89元，跌0.77%，成交額達42.49萬元。

資料顯示，TVB的主要股東除非執行董事黎瑞剛及徐敬為首的Young Lion持股22.1%，集團主席兼非執行董事許濤持股1.37%，其他包括基金Silchestor持股14.02%，另一基金Dodge & Cox則持股9.17%，台灣富商王雪紅的夫婿陳文琦則持有3.9%。去年大正資本亦表示過，持股近5%。

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