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中免去年度少賺48％

中免（1880）公布，受疫情影響2022年度少賺47.95%至50.25億元人民幣（下同），基本每股收益為每股2.5249元，扣除非經常性損益的淨利潤按年跌48.64%至48.97億元。去年營業總收入按年跌19.52%至544.63億元。不過集團披露，今年以來，公司門店銷售呈現明顯回升跡象，截至目前，營業收入按年、按月均實現大幅增長。

集團指，2022年是新冠疫情爆發以來對公司影響最為嚴重的一年，疫情的持續反覆和多點爆發導致公司重點渠道客源銳減，主力門店幾度閉店，物流運營出現中斷，公司業務尤其是線下業務遭受嚴重衝擊。

2022年末以來，隨着防疫政策的持續優化和一系列「強信心、穩經濟、促發展」政策的實施，公司有序推動各地免稅門店全面復工復產。截至目前，公司下屬傳統口岸免稅店已有70餘家恢復經營，助推免稅市場回暖。今年以來，公司門店銷售呈現明顯回升跡象，截至目前，營業收入按年及按月均實現大幅增長。

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