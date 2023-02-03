集團指，2022年是新冠疫情爆發以來對公司影響最為嚴重的一年，疫情的持續反覆和多點爆發導致公司重點渠道客源銳減，主力門店幾度閉店，物流運營出現中斷，公司業務尤其是線下業務遭受嚴重衝擊。

2022年末以來，隨着防疫政策的持續優化和一系列「強信心、穩經濟、促發展」政策的實施，公司有序推動各地免稅門店全面復工復產。截至目前，公司下屬傳統口岸免稅店已有70餘家恢復經營，助推免稅市場回暖。今年以來，公司門店銷售呈現明顯回升跡象，截至目前，營業收入按年及按月均實現大幅增長。

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