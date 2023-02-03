根據澳門傳媒報道指，當局的旅遊資助計劃，要求旅客在澳過夜住宿，希望延長旅客或團客留澳時間。文綺華提到，當局將資助廣東省赴澳過夜的旅行團每人每晚150元，兩晚300元；廣東以外省份的旅行團每人每晚250元，超過兩晚則資助每人400元。同時將剔除具「零團費」操作的受資助旅行社。在下一步，她透露，正準備針對台灣及東南亞等市場推廣及優惠方案，其中已物色泰國商場作路演及組織業界考察等。機票優惠項目今年可向內地、台灣及海外送出12萬張機票。

旅遊業議會會長胡景光預料，下週一暫時有1至2個廣東省旅行團來澳，具體人數仍在統計，展望未來日均團客能達到疫情前一半水平，即日均1萬旅客。濠賭股昨日除美高梅（2282）升0.79%之外，其他均見下跌，當中跌幅最大為永利澳門（1128），全日跌2.64%。

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