IMF指出，在私人房地產開發商財務狀況惡化之際，需求側的寬松措施對提振銷售量的作用有限。新的住房竣工籌資機制將解決一部分積壓未完工住房的資金問題，但如果住房需求持續疲軟，其能解決問題的規模似乎小於潛在的建設需求，而正式化的銀行監管寬容政策，很可能會降低債權人尋求重組的動力。

IMF認為，由於家庭對購買陷入困境的開發商的未完工住房項目持謹慎態度，必須在近期內建立更加穩健的機制，以促進重組並恢復購房者信心，最終應通過改革消除目前預售制度的不足，保證新購房者的權益，包括可採取政府制定擔保計劃等。雖然政策成本高昂，但推遲必要的調整和重組則會引致更大的代價，認為相關成本應該可控，並且應當由中央政府提供。

報告引述內地當局回應指，已自2021年下半年以來，已經採取一系列政策支持供需雙方，包括降低抵押貸款利率，支持預售項目的建設和交付，以及城市間支

持住房需求的措施，在很大程度上遏制與難以交付、預售住房項目和相關抵押貸款償還困難有關的風險，不少很多政策措施在傳導時會存在時滯。

此外，IMF建議內地進一步放鬆貨幣政策，可確保適度支持的貨幣環境，並在房地產市場緊張和疫情的相關不確定性，為資產負債表修復提供支持，同時應使用審慎監管工具，解決不可持續經營企業帶來的各類風險。相對內地近期強調使用的數量型信貸工具，例如貸款增速指導，IMF建議應更多依賴利率等價格型貨幣政策，因為它能夠更有效地刺激規模較小、更易受周期性沖擊的企業的活動，也避免信貸政策扭曲生產要素的市場化配置。