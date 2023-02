「大台小股東大聯盟」(下稱大聯盟)因為在他們昨午定下的死線時間,聲稱未獲電視廣播(0511)(TVB)回應他們的指控,擬尋求TVB頭二十大股東加入他們的聯盟,並計劃凑足足夠比例股數召開股東特別大會,準備對TVB進一步施壓。本報對在TVB持股佔第三大,持股9.17%的外資股東Dodge & Cox查詢,以了解會否加入「大聯盟」,其在今日香港清晨時間以電郵回應指,不會就投資組合內所持公司作出評論 (We do not comment on companies that we own in our investment portfolios)。