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TVB第三大股東 拒評會否加入大聯盟

「大台小股東大聯盟」(下稱大聯盟)因為在他們昨午定下的死線時間，聲稱未獲電視廣播（0511）(TVB)回應他們的指控，擬尋求TVB頭二十大股東加入他們的聯盟，並計劃凑足足夠比例股數召開股東特別大會，準備對TVB進一步施壓。本報對在TVB持股佔第三大，持股9.17%的外資股東Dodge & Cox查詢，以了解會否加入「大聯盟」，其在今日香港清晨時間以電郵回應指，不會就投資組合內所持公司作出評論 (We do not comment on companies that we own in our investment portfolios)。

據本報記者了解，「大聯盟」自昨日死線過後，即跟進其他小股東加盟的情況，在確定聯盟掌握的票數下，盡快召開記者會宣布下一步行動。昨晚包括負責管理TVB少於5%股權投資的大正資本創辦人兼投資總監陳惠仁，及在TVB持股14.92%的Silchester International LLP均沒有就「大聯盟」的行動，作出正面回應或評論。Silchester則只謂就情況的轉變跟進。

TVB昨晚回應指，公司已於1月30日發出聲明並詳細載有本集團立場，重申對於不實指控及報道本集團將保留法律追究權利。