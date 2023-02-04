據本報記者了解，「大聯盟」自昨日死線過後，即跟進其他小股東加盟的情況，在確定聯盟掌握的票數下，盡快召開記者會宣布下一步行動。昨晚包括負責管理TVB少於5%股權投資的大正資本創辦人兼投資總監陳惠仁，及在TVB持股14.92%的Silchester International LLP均沒有就「大聯盟」的行動，作出正面回應或評論。Silchester則只謂就情況的轉變跟進。

TVB昨晚回應指，公司已於1月30日發出聲明並詳細載有本集團立場，重申對於不實指控及報道本集團將保留法律追究權利。