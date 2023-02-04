受美國最新就業數據影響，美匯指數升1.2%至102.99，同時帶動每百日圓兌港元失守「6算」，現報5.96。美國10年期債息升穿3.5厘，報3.532厘；2年期債息高見4.301厘。市場分析認為，數據反映美國就業市道良好，美國聯儲局有空間再度加息0.25厘；投行摩根士丹利亦預期，美聯儲將於3月加息0.25厘。

大型科技股受沽壓，亞馬遜（美：AMZN）昨天挫8.4%，創2022年4月以來最差單日表現；Google母企Alphabet（美：GOOGL）跌2.8%。蘋果公司（美：AAPL）業績遜預期，不過市場看好其服務業務，股價低開後回升，全日收報154.5美元，升2.4%。Meta（美：META）宣布400億美元回購計劃，股價周四（3日）勁彈逾兩成後，昨天回吐1.2%。

中美科技戰再度升溫，追蹤一籃子中概股的納斯達克金龍中國指數跌3.9%。嗶哩嗶哩（美：BILI）和百度（美：BIDU）均跌逾半成，拼多多（美：PDD）跌近4%，阿里巴巴（美：BABA）和京東（美：JD）跌近3%。新能源汽車股延續港股跌勢，蔚來（美：NIO）跌6.4%，理想汽車（美：LI）跌6%，小鵬汽車（美：XPEV）跌5%。

港股跟隨外圍市跌勢，ADR港股比例指數跌0.6%至21533點。港股ADR（美國預託證券）普遍走低，騰訊（0700）ADR較港股收市低1.7%，折合報378.66港元；美團（3690）ADR較港股收市低1.6%，折合報170.06港元；阿里巴巴（9988）ADR較港股收市低1.7%，折合報104.31港元。恒指夜期收報21547點，低水113點。