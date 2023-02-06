個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.65%，折合報378.64元；阿里巴巴（9988）跌1.69%，折合報104.3元；美團（3690）跌1.59%，折合報170.06元；匯控（0005）升1.05%，折合報56.49元；建行（0939）跌0.69%，折合報4.98元。

道期現跌0.185%；標期現跌0.27%；納期現跌0.35%。日股現升1.04%，韓股現跌0.83%，澳股現跌0.06%。

VIX指數隔晚跌2.13%或0.4點，報18.33點。

紐油現升0.17%或0.12美元，報73.52美元；布油現升0.18%或0.15美元，報80.09美元；金價現升0.09%或1.74美元，報1866.71美元；LME 銅期貨隔晚跌0.79%或72美元，報8980.5美元。美國10年期債息現升1.15%或0.0408厘，報3.5654厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括金界（3918）及百勝中國（9987）。

新龍國際（0529）斥4800萬元購日本淡島酒店。

中聯重科（1157）董事會通過分折中聯高機方案。

樂普生物（2157）：治療晚期實體瘤新藥全性和耐受性良好。

遠大（0512）治腦腫瘤新藥臨床實驗申請獲藥監局受理。

電視廣播（0511）第三大股東，拒評會否加入大聯盟。

五礦地產（0230）獲9.7億元貸款。

IMF建議內地政府應積極推動問題房企進行重組。

希慎（0014）料去年蝕12億，稱因投資物業公平值變動。

團客下周恢復訪澳，澳門擬向過夜客提供資助。

瑞安建業（0983）料去年度轉蝕1.6億。

中免（1880）去年度少賺48％。

零售協會：通關生意未有顯著改善，料下半年開始復常。

中國據報考慮刺激內需，但不會直接補貼消費者。

玖龍紙業（2689）發盈警，料去年中期轉蝕12.5億至14.5億人幣。

捷榮（2119）發盈警，料去年純利跌約四成。

陳懷宇辭任中行（3988）副行長。

亞洲電視（0707）委任徐小明出任行政總裁。

港交所（0388）委張宙任董事總經理兼結構性產品及平台業務發展主管。

港去年12月零售銷售按年升1.1%勝預期，全年零售累跌0.9%。

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