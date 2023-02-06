恒指今早低開311點或1.44%，報21349點，大市成交金額23億元；國指今早低開144點或1.97%，報7242點。恒生科技指數開市報4515點，跌2.55%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、恒安（1044）貢獻恒指較多。
藍籌2隻升，63隻下跌，11隻無升跌。友邦（1299）升1.24%，報86元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌4.97%，報137.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，26隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）開市報21.45元，升1.18%；跌幅最大的是百度（9888）開市報137.6元，跌4.97%。
恒指低於10天線(21990.36點)、20天線(21717.92點)。科指低於10天線(4626.06點)、20天線(4571.81點)。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下金界（3918）無成交，報7.5元。百勝中國（9987）開市報459元，跌0.48%。
新龍國際（0529）斥4800萬元購日本淡島酒店。無成交，報1.55元。
中聯重科（1157）董事會通過分折中聯高機方案。開市報4.23元，無升跌。
樂普生物（2157）：治療晚期實體瘤新藥全性和耐受性良好。開市報7.95元，升5.02%。
遠大（0512）治腦腫瘤新藥臨床實驗申請獲藥監局受理。開市報4.96元，升0.81%。
電視廣播（0511）第三大股東，拒評會否加入大聯盟。無成交，報3.89元。
五礦地產（0230）獲9.7億元貸款。無成交，報0.55元。
IMF建議內地政府應積極推動問題房企進行重組。中海外（0688）開市報20元，跌1.48%；龍湖（0960）開市報24.45元，跌1.61%；華潤置地（1109）開市報36.15元，跌1.63%；碧桂園（2007）開市報2.77元，跌1.07%。
希慎（0014）料去年蝕12億，稱因投資物業公平值變動。開市報26.85元，跌0.37%。
團客下周恢復訪澳，澳門擬向過夜客提供資助。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報10.24元；美高梅中國（2282）開市報10元，跌2.34%；澳博（0880）開市報4.32元，跌0.69%；永利澳門（1128）開市報8.7元，跌1.69%；銀河娛樂（0027）開市報54.4元，跌0.73%；金沙中國（1928）開市報28.3元，跌1.91%。
瑞安建業（0983）料去年度轉蝕1.6億。無成交，報1.28元。
中免（1880）去年度少賺48％。開市報224元，跌2.18%。
中國據報考慮刺激內需，但不會直接補貼消費者。安踏（2020）開市報114.5元，跌1.97%；
李寧（2331）開市報74.8元，跌2.54%；小米（1810）開市報13.2元，跌2.08%。
玖龍紙業（2689）發盈警，料去年中期轉蝕12.5億至14.5億人幣。開市報6.77元，跌1.46%。
捷榮（2119）發盈警，料去年純利跌約四成。無成交，報0.91元。
陳懷宇辭任中行（3988）副行長。開市報2.97元，跌0.34%。
亞洲電視（0707）委任徐小明出任行政總裁。開市報0.029元，無升跌。
港交所（0388）委張宙任董事總經理兼結構性產品及平台業務發展主管。開市報347.4元，跌1.42%。
港去年12月零售銷售按年升1.1%勝預期，全年零售累跌0.9%。L'OCCITANE（0973）無成交，報19.78元；莎莎國際（0178）開市報2.06元，跌1.9%；周大福（1929）開市報16.32元，跌2.28%。
破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見2.93元，開市報2.93元，升3.9%；叙福樓（1978）創52周高，見1.16元，開市報1.16元，升0.87%；天能（0819）創52周高，見12.18元，開市報12.18元，升0.83%。
異動股
上升異動股，包括，北控醫療健康（2389）開市報0.082元，升13.89%；環球實業科技（1026）開市報0.144元，升10.77%；喆麗控股（2209）開市報0.8元，升8.11%；聯康生物（0690）開市報0.065元，升6.56%；縱橫遊（8069）開市報0.158元，升6.04%；錦欣生殖（1951）開市報8.15元，升5.71%；樂普生物（2157）開市報7.95元，升5.02%；禪遊科技（2660）創上市新高，見2.93元，開市報2.93元，升3.9%；易居企業（2048）開市報0.66元，升3.13%；思考樂教育（1769）開市報1.66元，升3.11%。
下跌異動股，包括，360數科（3660）開市報87.6元，跌6.31%；健世科技（9877）開市報40元，跌5.77%；百度（9888）開市報137.6元，跌4.97%；名創優品（9896）開市報30.3元，跌4.57%；萬國數據（9698）開市報23.8元，跌4.23%；帝國科技（0776）開市報5.3元，跌4.16%；蔚來集團（9866）開市報87.25元，跌4.12%；京東健康（6618）開市報62元，跌3.88%。
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