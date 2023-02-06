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證監會去年人才流失逾一成 招聘為重點工作

證監會主席雷添良表示，去年證監會整體人才流失由2021年的12%輕微回調至11.5%，惟仍高於以往平均4至5%水平。當中主要為初級專業人士 ，2021年流失率為25%，去年回順至流失18%。今年新加4個在虛擬資產監管的職位，總職位人數為1022人，惟實際工作只有930至950人，反映招聘困難，流失率大，招聘人手是重點工作，特別是未來的工作專業化，有需要亦會在海外招聘人手。

證監會早前提交預計報告，指今年仍有5.66億元赤字，並以日均成交額1070億元計算。雷添良出席立法會財經事務委員會會議時回應議員質詢時表示，每年有即定模型作估算，而今年投資市場回暖，投資撥備相應減少。另他提到，人手開支佔總整開支近58%，是由於工作的複雜程度。同時，證監會更加大利用科技幫助處理工作，例如對持牌人士溝通以及監察工作等。

去年市況低迷，證監會行政總裁梁鳳儀表示，有見到劵商經營困難，每年亦存在結業情況，去年有60多間停止牌照，較以往增加，相信主要原因是去年經營環境差並錄長期虧損。今年市況反彈、交投量增加，劵商亦開始轉型，以及提供多更多客人服務，以改善情況。

 

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