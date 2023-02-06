此前有消息指，蘋果可能會以iPhone 15 Ultra取代iPhone 15 Pro Max。惟報道提到，Apple已內部討論在其智能手機系列中添加更高端的iPhone Ultra型號，並考慮明年推出，售價將超越iPhone Pro及Pro Max。報道指，蘋果計劃採取更多措施將其 Pro 型號與標準 iPhone 區分開來，讓消費者有理由付費。

現時尚未知悉蘋果會如何將iPhone Ultra型號與其他iPhone型號作區分，惟報道指出，據報，iPhone Ultra可能會配備更快速的處理器、比iPhone Pro及Pro Max更好的相機鏡頭，以及更大的顯示器，同時蘋果或許會捨棄充電接口。

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